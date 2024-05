Indiana égalise à 3-3 face aux Knicks

Un septième match est nécessaire pour désigner l'adversaire de Boston en finale de la Conférence Est de NBA.

Les Indiana Pacers ont en effet remporté une nouvelle victoire (116-103) sur leur terrain vendredi face à New York, forçant un match 7 décisif au Madison Square Garden dans leur série face aux Knicks.

Dans leur salle garnie par près de 18'000 supporters vêtus de t-shirts jaunes, les Pacers ont su se montrer solides vendredi face à des Knicks déterminés à clôturer la série. Au final, un écart conséquent et l'impression qu'une équipe a pris physiquement le dessus sur l'autre.

Quand Jalen Brunson va, tout va pour New York. L'inverse est aussi valable, quand le meneur passe à côté de sa première période dans de telles proportions (0 sur 11 au tir). Brunson s'en est mieux tiré en deuxième mi-temps, rentrant enfin ses shoots pour terminer avec 31 points. Mais le mal était fait à la pause (61-51 pour les Pacers).

Indiana a dominé nettement à l'intérieur (47 rebonds à 35), avec Pascal Siakam (25 points, 7 rebonds) et Miles Turner (17 points, 8 rebonds). La réussite au tir s'en est bien portée, et a grimpé jusqu'à 56% dans les deux premiers quarts-temps. Au final, dans la raquette, les Pacers ont inscrit 62 points, contre 38 pour New York.

