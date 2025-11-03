Houston brille, Niederhäuser en G League

Les Houston Rockets poursuivent leur série victorieuse en NBA. L'équipe de Clint Capela a enlevé ...
Photo: KEYSTONE/AP/Ashley Landis

Les Houston Rockets poursuivent leur série victorieuse en NBA. L'équipe de Clint Capela a enlevé sa quatrième victoire consécutive en dominant 110-102 les Dallas Mavericks.

Après deux défaites initiales, Houston va beaucoup mieux. Désormais remplaçant, Clint Capela a amené sa pierre à l'édifice avec 4 points, 8 rebonds et 2 contres en seulement 11 minutes.

Sixième revers en sept matches pour les Washington Wizards face aux Knicks 119-102 au Madison Square Garden. Kyshawn George a été le joueur le plus utilisé et a terminé le match avec 15 points, 5 rebonds, 2 assists et 3 interceptions. Le Chablaisien s'affirme de plus en plus et tourne à 18,3 pts de moyenne.

C'est logiquement un peu plus compliqué pour Yanic Konan Niederhäuser. Le Fribourgeois, qui a récemment d'une blessure à la cheville, a été envoyé en G League au sein des San Diego Clippers. De quoi obtenir de grosses minutes de jeu.

Les Clippers ont été battus 120-119 par Miami.

/ATS
 

