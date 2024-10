Harris peut apporter « espoir, inspiration et unité », espère Curry

Stephen Curry a répété lundi son soutien à la candidate démocrate pour la Maison Blanche Kamala Harris.

Cette dernière peut apporter 'espoir, inspiration et unité' aux Etats-Unis, a estimé la star des Golden State Warriors lundi à San Francisco.

Curry, qui avait déjà déclaré son soutien à la vice-présidente pendant les Jeux olympiques de Paris cet été, a réitéré lundi lors d'une conférence de presse à moins d'un mois du début de la saison NBA, et avant le débat télévisé entre les colistiers des deux candidats Donald Trump et Kamala Harris mardi.

'Je la soutiens évidemment, c'est un honneur, elle est une leader intelligente, en laquelle on peut avoir confiance pour diriger notre pays, nous apporter espoir, inspiration et unité. Evidemment, il y a de nombreux sujets délicats sur lesquels des progrès doivent être faits dans notre pays', a expliqué l'arrière des Warriors, équipe avec qui la vice-présidente, originaire de la région, entretient des liens forts.

'Un certain niveau de décence et d'humanité au sommet de notre leadership est un plus, et je pense qu'elle coche cette case. Le plus important: est-ce qu'elle va diriger le pays dans l'intérêt de tous? Je pense que oui', a ajouté Curry (36 ans), médaillé d'or aux Jeux de Paris cet été, et en route pour une 16e saison NBA.

/ATS