George brille mais les Wizards perdent encore

Kyshawn George continue de progresser à pas de géant. Le Chablaisien a inscrit 23 points, pris ...
Photo: KEYSTONE/AP/Abbie Parr

Kyshawn George continue de progresser à pas de géant. Le Chablaisien a inscrit 23 points, pris 7 rebonds et délivré 7 assists lors de la défaite des Wizards 120-109 face à Minnesota.

Encore une fois meilleur marqueur de son équipe, George dispose de la confiance de son entraîneur et en profite au maximum. En plus de cela, il a réalisé un contre et une interception pour une ligne de statistiques particulièrement brillante.

Malheureusement, cela n'aide pas les Wizards qui poursuivent leur début de saison catastrophique avec une 12e défaite consécutive, la 13e au total, pour une seule victoire.

Tout le contraire des Houston Rockets qui a signé son 10e succès de la saison, le cinquième de rang, en écartant les Cleveland Cavaliers 114-104.

Alperen Sengun s'est encore une fois montré implacable avec 28 pts, 11 rebonds et 5 assists pour une performance façon Nikola Jokic. Clint Capela est lui sorti du banc pour 14 minutes. Il a totalisé 4 pts, 5 rebonds, un contre et une interception.

/ATS
 

