George, 15 points et une nouvelle défaite

Défaits 130-126 par les Cleveland Cavaliers, Kyshawn George et les Wizards ont subi leur 20e défaite en 23 matches. Le Chablaisien a quand même inscrit 15 points.

C'est une routine pour Washington. Vingtième revers d'une saison qui vient à peine de dépasser son quart et qui semble longue comme un jour sans pain. Dans cette grisaille, Kyshawn George continue de faire bonne impression.

Le Valaisan a instauré une autre 'routine', celle de marquer 15 points. Pour la troisième fois d'affilée, il a affiché le même total. 50% d'efficacité au shoot, trois paniers primés rentrés, George s'affirme comme un excellent joueur des deux côtés du terrain.

