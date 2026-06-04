Finale NBA: les Knicks se détachent 2-0

Les Spurs de Victor Wembanyama se retrouvent dans une position très délicate en finale NBA.

Encore défait à domicile par les Knicks (105-104) vendredi, San Antonio est mené 2-0 dans la série avant de disputer les deux prochaines rencontres à New York.

A la peine lors du match no 1, Wembanyama a montré un meilleur visage, avec 29 points inscrits dont 22 en seconde période. Mais le Français a manqué le panier de la victoire au 'buzzer'. Et juste avant, il s'est précipité en donnant un passe dans le mauvais tempo, le ballon heurtant le dos de Stephon Castle.

A ce moment-là, les Knicks étaient tout tremblotants, eux qui venaient de dilapider 14 unités d'avance à 6'04 du terme (97-83). Mais Jalen Brunson a réussi le lancer-franc qu'il fallait à 9''5 de la fin. Ses 20 points ajoutés aux 20 de Mikal Bridges et aux 21 de Karl-Anthony Towns ont été déterminants pour les Knicks.

Il fut une époque, pas si lointaine, New York aurait craqué face à ce scénario renversant qui a mis en fusion la Frost Bank Center. Mais ces Knicks semblent faits d'un autre bois et animés par la foi de chercheurs d'or, plus rassasiés depuis 53 ans et leur deuxième sacre de champions.

Et de 13

Les voilà plus que jamais en position de force pour aller décrocher le troisième. Car à présent les Spurs, deuxième plus jeune équipe de l'histoire à disputer une finale, vont devoir jouer les matches 3 lundi et 4 mercredi à New York, où ils subiront en plus la furia du public explosif du Madison Square Garden.

Les Knicks, qui restent en outre sur 13 succès d'affilée dans ces play-off, sont la troisième équipe de l'histoire à gagner les deux premiers matches d'une finale à l'extérieur après les Chicago Bulls version 1993 et les Houston Rockets de 1995. Bulls et Rockets avaient alos remporté le titre.

/ATS