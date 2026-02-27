Fin de série pour les Rockets

Fin de série pour les Houston Rockets samedi en NBA. Clint Capela et ses équipiers, qui avaient gagné leurs trois derniers matches, se sont inclinés 115-105 sur le parquet de Miami.

L'homme du match fut le centre du Heat Bam Adebayo, auteur de 24 points et 11 rebonds. L'arrière suédois Pelle Larsson a ajouté 20 points pour la franchise floridienne, dont 10 inscrits dans un dernier quart-temps remporté 30-22 par Miami.

Le pivot genevois Clint Capela a pour sa part cumulé 7 points et 3 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet, pour un différentiel nul. Le meilleur marqueur des Rockets, lesquels conservent la 3e place à l'Ouest malgré cette défaite (la 22e en 59 parties), fut une nouvelle fois Kevin Durant (32 points).

/ATS