Fin de série pour Capela et les Rockets

La belle série de Houston a pris fin vendredi en NBA. Vainqueurs de leurs huit matches précédents ...
Fin de série pour Capela et les Rockets

Fin de série pour Capela et les Rockets

Photo: KEYSTONE/AP/Karen Warren

La belle série de Houston a pris fin vendredi en NBA. Vainqueurs de leurs huit matches précédents, les Rockets de Clint Capela ont été battus par Minnesota.

Houston s'est incliné 136-132 devant les Timberwolves pour leur avant-dernier match de la saison régulière. La dernière défaite de la franchise texane avait déjà été enregistrée face aux T-Wolves d'Anthony Edwards (22 points vendredi).

Du côté de Houston, Amen Thompson a réussi 41 points (ainsi que 9 rebonds et 7 assists), Kevin Durant 33. Aligné durant 8 minutes seulement, l'intérieur genevois Clint Capela a pour sa part inscrit 4 points et capté 1 rebond dans cette partie.

Les Rockets, qui ont plié dans un ultime quart-temps remporté 33-26 par Minnesota, affichent un bilan de 51 succès pour 30 défaites avant d'affronter Memphis dimanche. Ils termineront au 5e rang de la Conférence Ouest et n'auront donc pas l'avantage du parquet au 1er tour des play-off, où ils affronteront soit Denver soit les Lakers.

/ATS
 

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