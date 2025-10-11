Eurocup dames: nouveau succès pour Elfic Fribourg

Elfic Fribourg a remporté son deuxième match dans le groupe L de l'Eurocup dames. En Bulgarie ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Elfic Fribourg a remporté son deuxième match dans le groupe L de l'Eurocup dames. En Bulgarie, les Fribourgeoises se sont imposées 84-62 face à Beroe Stara Zagora.

Après un départ hésitant, puisque les Bulgares ont mené 9-2, les visiteuses ont rapidement rectifié le tir. Après un quart, le score était de 22-13 en leur faveur, puis de 41-36 à la mi-temps. Elfic a enfoncé le clou pour de bon dans le troisième quart au terme duquel son avance s'élevait à 23 points (67-44).

Les Fribourgeoises ont pu compter sur trois joueuses qui ont inscrit chacune plus de 20 points. Koi Love a été la plus efficace (28) devant Andjelika Mitrashinovikj (23) et Nia Clouden (22).

/ATS
 

