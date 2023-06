Embiid « ne sait toujours pas s'il a envie de jouer » pour la France

Le pivot franco-camerounais Joel Embiid 'ne sait toujours pas s'il a envie' de jouer pour l'équipe de France, a déclaré mercredi le manager des Bleus Boris Diaw.

Le MVP de la dernière saison régulière de NBA est également courtisé par les Etats-Unis.

'Je suis en contact avec ses représentants. Il n'y a rien de nouveau: il ne sait toujours pas pour quelle équipe nationale il a envie de jouer', a indiqué Diaw à la presse lors de l'annonce de la liste des douze Bleus retenus pour le Mondial 2023 (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon).

Le pivot des Sixers de Philadelphie n'y figure logiquement pas alors que le sélectionneur des Bleus Vincent Collet avait déjà, le 29 avril, laissé entendre qu'il serait absent.

Joel Embiid a acquis récemment les nationalités française et américaine, 'peut-être aussi pour se laisser la possibilité de choisir' entre les Bleus et Team USA selon Diaw. La Fédération française, qui le courtise depuis plus d'un an, espère toujours qu'il participe aux JO 2024 de Paris avec les Bleus.

/ATS