Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Elfic a remporté la Patrick Baumann Swiss Cup samedi à Gümligen. Les Fribourgeoises ont dominé Genève LPLO 95-68 en finale pour cueillir ce trophée pour la 5e fois dans les 6 dernières saisons.

Battues par Nyon en finale de cette Coupe de Suisse un an plus tôt, les joueuses du coach Romain Gaspoz décrochent ainsi leur deuxième trophée dans cet exercice 2025/26 après avoir triomphé en SBL Cup en début d'année. Elles auront l'occasion de signer le triplé avec la finale des play-off prévue dès mercredi face à Nyon.

Les Elfes ont nettement dominé cette finale face à Genève LPLO, qui leur a infligé leur unique défaite de la saison sur la scène helvétique à la fin novembre en championnat. Elles comptaient ainsi 19 points d'avance dès la 9e minute (31-12) et 18 à la fin du premier quart-temps (35-17).

Elfic s'est alors relâché, laissant les Genevoises revenir à cinq points à la 17e minute (39-34). Emmenées par Nia Clouden (27 points) et Koi Love (25 points, 12 rebonds), les Fribourgeoises ont néanmoins pu reprendre tranquillement le large.

/ATS