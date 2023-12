Detroit gagne enfin

L’horrible compteur s’est arrêté à 28 pour Detroit ! Privés de victoire depuis le 28 octobre, les Pistons ont enfin revu la lumière.

Sur leur parquet, les Pistons se sont imposés 129-127 devant Toronto grâce notamment aux 30 points et 12 assists de Cade Cunningham. Une défaite de plus aurait fait de Detroit la 'pire' équipe de l’histoire de la NBA dans la mesure où seul Philadephia avait traversé une telle série de 28 matches sans victoire, à cheval toutefois sur deux saisons. Jamais avant Detroit, une équipe n'avait perdu 28 fois de suite dans le même exercice.

La 'chance' des Pistons fut d’affronter samedi une équipe qui venait de perdre trois joueurs lors d’un accord noué avec les Knicks. OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn sont partis à New York, remplacés par RJ Barett et Immanuel Quickley qui n’étaient bien sûr pas encore opérationnels.

/ATS