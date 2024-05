Denver réagit en champion face à Minnesota

Denver a réagi en champion dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NBA qui l'oppose à Minnesota.

Battus deux fois à domicile en ouverture de la série, les Nuggets sont allés s'imposer sur le parquet des Timberwolves vendredi dans l'acte III.

Denver a même écrasé Minnesota de 27 points (117-90) pour revenir à 1-2 dans la série. Le désormais triple MVP de la saison régulière Nikola Jokic a montré la voie à suivre en cumulant 24 points, 14 rebonds, 9 assists, 3 interceptions et 3 contres pour un différentiel de +30.

Jamal Murray (24 points) et Michael Porter Jr (21 points) se sont également illustrés dans le camp de Denver, qui a dominé les débats dans la raquette (40 rebonds, contre 32 pour les Wolves). Les intérieurs de Minnesota Karl-Anthony Towns (14 points, 5 rebonds) et Rudy Gobert (6 points, 4 rebonds) n'ont ainsi pas pesé sur ce match.

A l'Est, les Pacers ont également décroché un premier succès face aux New York Knicks pour revenir à 1-2 dans la série. Toujours invaincu à domicile dans ces play-off, Indiana s'est imposé 111-106 à Indianapolis vendredi, grâce notamment aux 35 points et 7 passes décisives du meneur All Star Tyrese Haliburton.

/ATS