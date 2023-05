Denver encore trop fort pour les Lakers, au bord du précipice

Ces Nuggets semblent trop forts pour les Lakers!

Encore portés par Jamal Murray et par Nikola Jokic, les Nuggets se sont imposés 118-109 samedi à Los Angeles pour mener 3-0 en finale de la Conférence Ouest. Denver est donc à une victoire d'une première finale NBA.

Après 55 ans d'existence et quatre échecs en finale de Conférence, Denver n'a jamais été aussi près du but. Et c'est une douce revanche qui se dessine pour la franchise du Colorado, puisque les trois précédents revers à ce stade furent infligés par les Lakers,

Le dernier remonte à 2020, dans la bulle anti-Covid d'Orlando et à l'époque, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis étaient sur le chemin d'un 17e titre, record toujours partagé avec Boston. Mais le rapport de force a bel et bien changé en trois ans.

L'équipe californienne est désormais contrainte de remporter les quatre rencontres suivantes, un exploit qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de la ligue. Mais les Lakers, déjà heureux d'être en finale de Conférence, semblent atteindre leur plafond de verre face au collectif de Nuggets portés par une confiance presque désarmante.

Un duo de choc

Symbole de cette attitude, Jamal Murray a engagé ce troisième match comme il avait fini le précédent: en trombe. Deux jours après ses 23 points décisifs dans le quatrième quart-temps pour faire gagner les Nuggets, l'arrière en a mis 17 dans le premier pour les mettre sur la bonne voie, fort d'une adresse insolente (8/10).

Murray a terminé cette partie avec 37 points à son actif, ainsi que 7 rebonds et 6 passes décisives. Le double MVP Nikola Jokic a quant à lui passé une soirée difficile mais s'est réveillé dans le 'money time': muselé par la défense de L.A. durant 36 minutes, le Serbe a réussi 15 de ses 24 points dans le dernier quart.

/ATS