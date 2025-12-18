Défaite pour George et Capela

Kyshawn George avec les Wizards et Clint Capela avec les Rockets ont perdu. Mais le Chabalaisen ...
Défaite pour George et Capela

Défaite pour George et Capela

Photo: KEYSTONE/AP/Billy Calzada

Kyshawn George avec les Wizards et Clint Capela avec les Rockets ont perdu. Mais le Chabalaisen continue de se montrer complet.

Face aux Spurs de Wembanyama, les Wizards n'ont jamais eu voix au chapitre. Ils se sont inclinés 119-94. Mais dans cette grisaille, Kyshawn George brille tel Rudolph, le renne au nez rouge du Père Noël. En 36 minutes, plus haut total de son équipe, le Montheysan a noirci la feuille de stats.

Si ses 11 points (5/13) ne vont pas faire halluciner les suiveurs, George démontre une capacité à jouer partout sur le terrain. Il a ainsi ajouté 6 rebonds, 7 assists, 2 interceptions et 2 contres.

Clint Capela ne peut plus revendiquer d'aussi grosses minutes de jeu avec Houston. En 7 minutes, il a inscrit 3 points et pris 3 rebonds. Les Rockets ont été défaits en prolongation 133-128 par les New Orleans Pelicans.

Sans Yanic Konan Niederhäuser, les Los Angeles Clippers ont subi leur 21e revers de l'année, cette fois face au champion en titre Oklahoma City Thunder (122-101).

/ATS
 

Actualités suivantes

Union Neuchâtel qualifié pour le Final Four

Union Neuchâtel qualifié pour le Final Four

Basketball    Actualisé le 18.12.2025 - 10:02

Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 11:00

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 08:28

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

Articles les plus lus

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

Union Neuchâtel en machine de guerre 

Union Neuchâtel en machine de guerre 

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 16:05

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 08:28

Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 11:00

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

Union Neuchâtel en machine de guerre 

Union Neuchâtel en machine de guerre 

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 16:05

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 08:28

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Basketball    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

Basketball    Actualisé le 11.12.2025 - 08:52

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

Union Neuchâtel en machine de guerre 

Union Neuchâtel en machine de guerre 

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 16:05