Dalls en finale de la Conférence Ouest

Dallas disputera la finale de la Conférence Ouest. Sur leur parquet, les Mavericks ont battu Oklahoma City 117-116 pour remporter cette série 117-116.

P.J. Washington Jr a donné la victoire à Dallas sur deux lancers francs inscrits à 2’’5 du buzzer. Cette victoire tient presque du miracle dans la mesure où Dallas a été mené de 17 points (58-75) au début du troisième quarter et 7encore de 9 (83-92) après 1’06’’ de jeu dans le quatrième.

Auteur de son quatrième triple double de ces séries finales avec ses 29 points, ses 10 rebonds et ses 10 passes décisives, Luka Doncic a, une fois de plus, illuminé le jeu de Dallas qui accède pour la deuxième fois en trois ans en finale de Conférence. L’adversaire de Dallas sera le vainqueur de l’Acte VII entre Denver et Minnesota.

/ATS