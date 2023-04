Clint Capela et les Hawks dépassés

Cela se complique pour Clint Capela et Atlanta ! Les Hawks sont désormais menés 2-0 par Boston au premier tour des play-off après un acte II perdu 119-106.

Comme trois jours plus tôt lors de l'acte I, Atlanta a eu toutes les peines du monde à peser sur le match. Clint Capela a personnifié le manque d'impact de son équipe. Aligné 'seulement' durant 22 minutes, le Genevois a inscrit 4 points et a cueilli 7 rebonds pour un différentiel de -5. Les Hawks n'ont fait illusion qu'en début de rencontre. Ils ont, en effet, mené 22-11 avant de concéder un partiel de 29-10 lors des dix minutes suivantes avec six ballons perdus et un 4 sur 16 au tir.

L'an dernier, Atlanta s'était également incliné lors de ses deux premiers matches à l'extérieur au premier tour face à Miami pour perdre la série en cinq matches. Face à Boston, emmené mardi soir par un Jayson Tatum remarquable avec ses 29 points et ses 10 rebonds, les Hawks se retrouvent face à une montagne encore plus grande.

L'acte III se déroulera vendredi soir à Atlanta.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Cleveland et Phoenix ont, à domicile, égalisé à 1-1 devant respectivement New York et les Cllippers.

/ATS