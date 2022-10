Clint Capela et Atlanta prêts pour une saison pleine

Clint Capela attaque sa 9e saison en NBA, la 3e avec les Atlanta Hawks. Et le centre meyrinois de 28 ans a le corps qui grince moins.

Il en est ravi après deux saisons à lutter contre des maux au pied gauche.

Prendre des nouvelles de la santé d'une personne lorsqu'on ne l'a pas vu ni entendu depuis un moment fait plus ou moins partie des conventions sociales. Mais quand il s'agit de Clint Capela, la convention sociale se transforme en obligation eu égard aux soucis de santé du Genevois ces deux dernières années. Voûte plantaire, tendon d'Achille, voûte plantaire à nouveau, les ennuis du seul Suisse de NBA se situent tous en bas de son corps.

Il a fait tous les entraînements

Croisé cet été à l'occasion de son camp, Clint Capela mettait l'accent sur les soins à apporter à ce pied gauche récalcitrant. Et à quelques jours du début de la saison NBA, où en est-il? 'Je suis content d'avoir pu faire tous les entraînements, se réjouit-il au téléphone. J'ai rencontré de bons spécialistes, notamment à Houston. Du coup, j'ai emmené le physio d'Atlanta avec moi pour parler avec le spécialiste, histoire d'avoir un programme commun et cohérent pour renforcer mon pied et mes ischios. Et aujourd'hui je vois la différence, ce qui fait que je suis mieux dans ma tête.'

Eliminé par Miami au premier tour des play-off, Atlanta a choisi de prendre les choses en mains et de s'assurer les services de Dejounte Murray. Pour faire céder San Antonio, les Hawks ont envoyé Danilo Gallinari et trois premiers choix de draft en 2023, 25 et 27! Mais il faut dire que l'arrière all-star est un homme à tout faire sur le parquet. L'an dernier, il a affiché des moyennes de 21,1 points, 9,2 assists, 8,3 rebonds et 2 interceptions. 'Je dois construire ma relation avec lui, explique Capela, qui s'entend très bien avec le meneur Trae Young. Murray est un point guard qui aime donner le ballon 'ras terre', des 'bounce passes' à la Tony Parker, alors que Trae cherche les passes plus haut. En tout cas, il est arrivé dans l'équipe avec beaucoup d'humilité.'

Maximiser ses forces

L'ambition d'Atlanta trouve écho avec celle de son centre no 1. 'On veut être top 6 dans l'Est, je veux rester en double-double de moyenne si possible, assène-t-il. Pour ce qui est de mes objectifs personnels, je souhaite être meilleur et plus présent défensivement, plus fiable aux lancers francs et davantage marquer sur contre-attaque.' Et pour ce qui est des tirs à mi-distance ou à trois points? 'Je n'ai pas envie de me perdre. A 28 ans, le temps n'est pas venu de me créer une nouvelle identité. J'ai lu une interview de Draymond Green où il disait qu'il savait ce qui l'avait amené en NBA. C'est pareil pour moi. On compte sur moi en défense et sous les panneaux, pas sur la ligne des trois points.'

En ce qui concerne la lutte dans la Conférence Est, le Genevois imagine cinq adversaires coriaces: Milwaukee, Boston, Philadelphie, Miami et Brooklyn. 'Ce sera une véritable lutte, mais on a le potentiel pour les déranger, note-t-il. La saison NBA est un marathon, il ne faut jamais l'oublier. Chaque match est un challenge.'

