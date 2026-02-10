Capela gagne le « derby » suisse

Clint Capela et les Rockets ont gagné le 'derby' suisse au menu de la soirée de mardi en NBA ...
Capela gagne le « derby » suisse

Capela gagne le

Photo: KEYSTONE/AP/Karen Warren

Clint Capela et les Rockets ont gagné le 'derby' suisse au menu de la soirée de mardi en NBA.

Houston a battu les Clippers de Yanic Konan Niederhäuer 102-96. Les deux équipes doivent se retrouver mercredi soir, toujours au Texas.

Les deux intérieurs helvétiques sont restés discrets mardi à Houston, où ils ont tous deux eux droit à 13 minutes de jeu. Le Genevois Clint Capela n'a pas marqué de point, se contentant de 3 rebonds et 1 contre pour un différentiel de -5.

Le 'rookie' Yanic Konan Niederhäuser a, lui, inscrit 3 points, capté 4 rebonds et contré 2 tirs, pour un bilan de -7. Le Fribourgeois a par ailleurs fait sa première apparition sur le parquet en même temps que Capela, à 5'36 de la fin du premier quart-temps.

Les Rockets ont fait la différence grâce à un partiel de 15-2 qui leur a permis de prendre 15 longueurs d'avance à 9'15 de la fin du match (89-74). Emmenée par Kevin Durant (26 points, 6 rebonds), la franchise texane a ensuite bien géré cet avantage pour cueillir une septième victoire dans ses dix dernières sorties.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Basketball    Actualisé le 10.02.2026 - 08:49

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Basketball    Actualisé le 09.02.2026 - 06:25

Les Rockets battent le champion en titre

Les Rockets battent le champion en titre

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 08:06

Victoire de caractère d'Union Neuchâtel

Victoire de caractère d'Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 07:42

Articles les plus lus

Les Clippers renouent avec la victoire

Les Clippers renouent avec la victoire

Basketball    Actualisé le 07.02.2026 - 07:31

Victoire de caractère d'Union Neuchâtel

Victoire de caractère d'Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 07:42

Les Rockets battent le champion en titre

Les Rockets battent le champion en titre

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 08:06

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Basketball    Actualisé le 09.02.2026 - 06:25

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 06.02.2026 - 08:41

Les Clippers renouent avec la victoire

Les Clippers renouent avec la victoire

Basketball    Actualisé le 07.02.2026 - 07:31

Victoire de caractère d'Union Neuchâtel

Victoire de caractère d'Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 07:42

Les Rockets battent le champion en titre

Les Rockets battent le champion en titre

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 08:06

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

Basketball    Actualisé le 04.02.2026 - 10:10

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Basketball    Actualisé le 05.02.2026 - 17:32

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 06.02.2026 - 08:41

Les Clippers renouent avec la victoire

Les Clippers renouent avec la victoire

Basketball    Actualisé le 07.02.2026 - 07:31