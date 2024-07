Bronny James monte en régime en Summer League

Le numéro 55 de la draft NBA Bronny James a démontré son potentiel pour son troisième match en Summer League NBA mercredi à Las Vegas.

Avec 12 points et 1 interception, il a joué un rôle majeur dans la victoire des Lakers de Los Angeles face à Atlanta (87-86).

Des chiffres bien plus flatteurs que les moyennes en Summer League qu'il portait comme des boulets aux pieds au moment d'entrer dans le Thomas and Mack Center: 4,3 points de moyenne, 23% de réussite au tir et 0 sur 15 à longue distance.

'J'ai tenté d'oublier tous les tirs que j'ai manqués jusque-là, les défaites. J'ai joué mon jeu, j'ai essayé de tout donner quand j'étais sur le terrain', a savouré, tout sourire, le fils de la légende LeBron James au micro d'ESPN. Il affiche néanmoins un différentiel de -10 au terme de cette partie.

