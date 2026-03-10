Avec 83 points, Adebayo surpasse Kobe Bryant

Bam Adebayo a inscrit 83 points pour Miami lors d'un match gagné mardi contre les Wizards (150-129). Il s'agit de la deuxième meilleure performance individuelle de l'histoire de la NBA.

Le pivot floridien a ainsi surpassé les 81 points marqués par son idole de jeunesse Kobe Bryant pour les Lakers lors d'un match contre les Raptors de Toronto en 2006. Le record historique reste la propriété de Wilt Chamberlain, qui avait inscrit 100 points pour les Warriors de Philadelphie contre les Knicks en 1962.

Bam Adebayo a laissé présager une performance exceptionnelle dès le début avec un premier quart-temps électrique, au cours duquel il a marqué 31 points sur 16 tirs, dont 10 réussis. A la mi-temps, il avait atteint 43 points. Il a continué sur sa lancée après la pause avec 19 points au troisième quart-temps, pour un total de 62.

Adebayo a finalement battu à la fin du quatrième quart-temps la marque établie par Kobe Bryant il y a 20 ans. 'J'aimerais pouvoir revivre ça deux fois', a-t-il déclaré après coup, ajoutant que son exploit individuel n'aurait pas été possible sans le soutien de sa famille, de ses fans et de ses coéquipiers.

Pour parvenir à ses fins, le natif du New Jersey - qui a également capté 9 rebonds mardi soir - a rentré 20 de ses 43 tirs (avec un 7 sur 22 à 3 points) face à des Wizards toujours privés de Kyshawn George (blessure à un coude). Il a aussi bénéficié de 43 lancers francs et en a réussi 36, soit deux records absolus en NBA.

Les Rockets gagnent

A noter aussi la victoire décrochée par les Rockets de Clint Capela, troisièmes de la Conférence Ouest, face aux Toronto Raptors (113-99). L'intérieur genevois n'a eu droit qu'à 13 minutes de jeu, mais il s'est illustré en captant 10 rebonds dont 6 en phase offensive. Il a aussi inscrit 4 points et délivré 2 passes décisives.

