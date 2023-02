Atlanta tombe à Charlotte

Malgré les 22 points de Clint Capela, soit son meilleur total de la saison, Atlanta est tombé à Charlotte. Les Hawks se sont inclinés 144-138 face à l'une des quatre plus modestes équipes de la NBA.

Crédités d'une adresse de 63 %, les Hornets ont toujours fait la course en tête dans une rencontre où les défenses n'ont pas vraiment brillé. Avec ses 30 points et ses 15 assists, LaMelo Ball a été l'homme du match.

Avec De'Andre Hunter (+9), Clint Capela a été l'un des deux seuls joueurs à présenter un différentiel positif (+2) dans les rangs d'Atlanta. Aligné durant 29 minutes, il a été crédité d'un 11 sur 17 dans la raquette pour inscrire 22 points. Il est resté à 9 points de son record absolu établi le 7 janvier 2019 contre Denver sous le maillot de Houston.

Il n'a toutefois cueilli que 7 rebonds. Mais son quatrième de la soirée fut le... 5500e de sa carrière. Clint Capela est désormais le 18e joueur en activité à totaliser plus de 6000 points, plus de 5500 rebonds et plus de 750 contres. L'enfant de Meyrin a fait son chemin en NBA.

