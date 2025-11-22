55 points de James Harden relancent les Clippers

Une performance historique de James Harden, auteur de 55 points, a relancé les Los Angeles Clippers, vainqueurs 131-116 à Charlotte samedi en NBA.

Le 'rookie' fribourgeois Yanik Konan Niederhäuser a assisté du banc à cette démonstration, entrant en jeu en toute fin de match.

Célèbre meneur à la barbe touffue, onze fois All-Star mais jamais titré, James Harden a battu le record de points sur un match d'un joueur de la franchise, jusqu'ici détenu par Bob McAdoo (52 points) à l'époque des Buffalo Braves dans les années 1970. Il en était déjà à 27 points après le premier quart !

Le Californien, onzième meilleur scoreur de l'histoire qui en est à sa 17e saison en NBA, a ainsi validé son 25e match à 50 points ou plus, soit autant que Kobe Bryant, mais derrière Michael Jordan (31) et l'inégalable Wilt Chamberlain (118). Samedi, il a rentré 17 de ses 26 tirs (10/16 à 3 points).

Yanik Konan Niederhäuser est entré en jeu à 3'16 de la fin du match, en même temps que Harden quittait pour de bon le parquet. L'intérieur a manqué ses deux tirs, mais il a tout de même eu le temps de capter 2 rebonds en phase offensive.

