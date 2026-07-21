Union Neuchâtel : une arrivée et une reconduction

L’effectif d’Union Neuchâtel continue de se dessiner. Le club de Swiss Basketball League annonce ce mardi l’arrivée d’un nouveau joueur. Nelson Kuba va poser ses valises à la Riveraine pour une saison en provenance de Fribourg Olympic. Né le 11 octobre 2005, Nelson Kuba mesure 200cm et joue en position 1-2-3. Arrivé en avril 2026 à Fribourg, il a disputé 8 matches en SBL avec une moyenne de plus de 7 minutes de temps de jeu, il a marqué 4 points par rencontre et capté 2 rebonds.





Nikola Damjanovic repart pour un tour

Union Neuchâtel annonce aussi que l’aventure continue avec Nikola Damjanovic. Le jeune Yverdonnois défendra les couleurs neuchâteloises pour la saison 2026/2027. Nikola Damjanovic, qui aura 22 ans ce week-end, est arrivé à la Riveraine en 2022. La saison dernière, il a été aligné durant 26 rencontres de championnat avec un temps de jeu moyen supérieur à 12 minutes. Il a marqué 4,1 points et capté 1,5 rebond par match en moyenne.

Par ailleurs, le jeune biennois Loïc Wyttenbach n'évoluera plus avec Union Neuchâtel la saison prochaine. /comm-lgn