Union : une santé fragile et un budget prudent

Le club neuchâtelois de Swiss Basketball League a tenu son assemblée générale jeudi soir. Malgré une situation financière toujours tendue, le budget a été accepté et la candidature d’Union Neuchâtel pour obtenir sa licence de jeu va pouvoir être envoyée.
« On fait avec nos moyens ». C’est en ces quelques mots qu’il est possible de résumer l’assemblée générale d’Union Neuchâtel qui s’est tenue ce jeudi soir. Des moyens financiers et humains qui restent limités, mais qui permettent au club de Swiss Basketball League de remonter gentiment la pente et de déposer son dossier pour obtenir sa licence pour la prochaine saison.
Un budget prudent validé
Les quelque 11 personnes disposant du droit de vote qui étaient présentes jeudi soir ont pu se prononcer sur les comptes de la saison 2024/2025, ainsi que sur le budget pour l’exercice 2026/2027. Ce dernier table sur un court bénéfice de 1'478 francs. « Union a toujours une dette du passé, qu’on est en train de gentiment absorber, réduire », explique André Prébandier. Tant pour les résultats passés que pour le futur, Union Neuchâtel « vit maintenant avec ses moyens. On n’a plus de mécène […] qui couvrait le déficit final », ajoute le porte-parole du club de la Riveraine.
André Prébandier : « Ça ne se réduit pas d’un jour à l’autre ! »
Sur le court/moyen terme, André Prébandier relève que le comité a reçu des réponses positives de sponsors, alors que certains doivent encore « se décider et finaliser le contrat ». « On a bon espoir et on espère conclure encore quelques joueurs avant le lancement de la campagne d’abonnement », ce qui veut dire d’ici à mi-août, lorsqu’Union Neuchâtel aura reçu, en tout cas espère avoir reçu, sa licence de jeu pour la Swiss Basketball League.
Un contingent qui inquiète
Lors de l’assemblée générale, quelques voix se sont élevées pour exprimer des inquiétudes face au contingent. Selon un membre du club, ce n’est pas viable de devoir reconstruire un contingent pour chaque saison. André Prébandier affirme comprendre les craintes. Mais il précise que « dans le monde du basket, il faut bien être conscient que vous arrivez très difficilement à signer des jeunes pour trois ans. Ils veulent de la flexibilité, de la mobilité ». Le porte-parole du club souligne également que la concurrence avec les États-Unis est de plus en plus féroce.
« Des jeunes, même d’un niveau moyen, se voient proposer des contrats. »
À Union à présent d’aller chercher les jeunes dans tout l’Arc jurassien, son « terrain de chasse » privilégié. Mais pourquoi pas aller aussi offrir des contrats et du temps de jeu à des joueurs qui ne peuvent pas en avoir au sein d’équipes comme Fribourg Olympic, à l’image de Dylan Ducommun, Joanis Maquiesse ou Rodin Sangwa.
Du mouvement au comité
Des arrivées étaient attendues au sein du comité. Elles ont été validées ce jeudi soir, à savoir que Christophe Schwarb et Philippe Rognon ont été acclamés par la maigre assemblée. Mais deux départs sont aussi annoncés : celui de Jean-Luc Bernasconi, ancien vice-président et celui de Steve Pillonel, qui est également secrétaire-comptable du club. Concernant le premier, son départ est pour des raisons professionnelles, lui qui est toujours en Ukraine. « Il a émis le vœu de se retirer provisoirement, tant qu’il est à l’étranger, et peut-être qu’un jour il nous reviendra », espère André Prébandier. Pour le second, il quitte uniquement son poste au sein du comité, mais reste secrétaire-comptable du club. Deux départs pour deux arrivés, le comité est renouvelé, mais pas plus nombreux. « Normalement, la convention qui nous lie (et qui est à réviser) à l’Académie prévoit que certains membres du comité de l’Académie soient aussi inclus au sein de celui de SBL », relève le porte-parole d’Union Neuchâtel.
« Ce n’est pas toujours évident de se mettre d’accord. »
Une convention à réviser, tout comme les statuts de l’association du club de Swiss Basketball League. Alors que le comité souhaitait valider les modifications ce jeudi, et au terme de longues discussions quelque peu tendues, il a été décidé de laisser plus de temps aux membres pour prendre connaissance de la proposition du comité et d’en reparler à une date ultérieure. Ce sera fait dans le cadre d’une AG extraordinaire ou de l’AG de fin d’année 2026 ou début 2027. Une date qui peut sembler peu courante pour Union Neuchâtel, mais qui est en réalité censée être la norme, puisqu’en première instance, les candidatures pour une licence de jeu pour l’exercice suivant doivent être envoyées en février. /lgn