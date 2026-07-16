Union : une santé fragile et un budget prudent

À Union à présent d’aller chercher les jeunes dans tout l’Arc jurassien, son « terrain de chasse » privilégié. Mais pourquoi pas aller aussi offrir des contrats et du temps de jeu à des joueurs qui ne peuvent pas en avoir au sein d’équipes comme Fribourg Olympic, à l’image de Dylan Ducommun, Joanis Maquiesse ou Rodin Sangwa.





Du mouvement au comité

Des arrivées étaient attendues au sein du comité. Elles ont été validées ce jeudi soir, à savoir que Christophe Schwarb et Philippe Rognon ont été acclamés par la maigre assemblée. Mais deux départs sont aussi annoncés : celui de Jean-Luc Bernasconi, ancien vice-président et celui de Steve Pillonel, qui est également secrétaire-comptable du club. Concernant le premier, son départ est pour des raisons professionnelles, lui qui est toujours en Ukraine. « Il a émis le vœu de se retirer provisoirement, tant qu’il est à l’étranger, et peut-être qu’un jour il nous reviendra », espère André Prébandier. Pour le second, il quitte uniquement son poste au sein du comité, mais reste secrétaire-comptable du club. Deux départs pour deux arrivés, le comité est renouvelé, mais pas plus nombreux. « Normalement, la convention qui nous lie (et qui est à réviser) à l’Académie prévoit que certains membres du comité de l’Académie soient aussi inclus au sein de celui de SBL », relève le porte-parole d’Union Neuchâtel.