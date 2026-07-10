Union Neuchâtel engage un meneur américain

L’effectif d’Union Neuchâtel prend forme. Le club de Swiss Basketball League (SBL) annonce ce vendredi tenir son meneur. Il a engagé le joueur américain Zion Russel qui vivra sa première expérience professionnelle. Âgé de 23 ans et mesurant 1m88, il a disputé sa dernière saison en NCAA1 auprès de la ST Francis University en jouant 28 rencontres. Ses statistiques moyennes par match : 12,4 points, 4 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,6 ballon intercepté.

Union annonce également le renouvellement du contrat de Silmy Joao Caputo, qui a été prolongé de deux ans. David Vuckovic, Rodin Sangwa et Arthur Borel poursuivent, quant à eux, leur carrière à la Riveraine.

Les basketteurs neuchâtelois reprendront les entraînements le lundi 17 août. L’entraîneur Mitar Trivunovic disposera alors de jeunes joueurs de la région qui seront testés lors des premières semaines. « De nombreuses discussions sont aussi en cours avec des joueurs formés en Suisse et qui ont évolué ces dernières saisons en SBL ou à l’étranger », précise encore le communiqué du club. /comm-jpp