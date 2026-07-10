Union Neuchâtel engage un meneur américain

Le club de Swiss Basketball League annonce l’arrivée de Zion Russell et la prolongation du ...
Union Neuchâtel engage un meneur américain

Le club de Swiss Basketball League annonce l’arrivée de Zion Russell et la prolongation du contrat de Silmy Caputo. David Vuckovic, Rodin Sangwa et Arthur Borel joueront toujours à la Riveraine la saison prochaine.

L'Américain Zion Russell évoluera avec les couleurs d'Union la saison prochaine. (Photo: Saint Francis University Athletics) L'Américain Zion Russell évoluera avec les couleurs d'Union la saison prochaine. (Photo: Saint Francis University Athletics)

L’effectif d’Union Neuchâtel prend forme. Le club de Swiss Basketball League (SBL) annonce ce vendredi tenir son meneur. Il a engagé le joueur américain Zion Russel qui vivra sa première expérience professionnelle. Âgé de 23 ans et mesurant 1m88, il a disputé sa dernière saison en NCAA1 auprès de la ST Francis University en jouant 28 rencontres. Ses statistiques moyennes par match : 12,4 points, 4 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,6 ballon intercepté.

Union annonce également le renouvellement du contrat de Silmy Joao Caputo, qui a été prolongé de deux ans. David Vuckovic, Rodin Sangwa et Arthur Borel poursuivent, quant à eux, leur carrière à la Riveraine.

Les basketteurs neuchâtelois reprendront les entraînements le lundi 17 août. L’entraîneur Mitar Trivunovic disposera alors de jeunes joueurs de la région qui seront testés lors des premières semaines. « De nombreuses discussions sont aussi en cours avec des joueurs formés en Suisse et qui ont évolué ces dernières saisons en SBL ou à l’étranger », précise encore le communiqué du club. /comm-jpp 


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Union Neuchâtel avance à petits pas

Union Neuchâtel avance à petits pas

Un Unioniste de plus à Pully

Un Unioniste de plus à Pully

Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Brendan Favre et Union Neuchâtel, c’est fini

Brendan Favre et Union Neuchâtel, c’est fini

Actualités suivantes

Union Neuchâtel avance à petits pas

Union Neuchâtel avance à petits pas

Basketball    Actualisé le 08.07.2026 - 16:30

La Suisse s'incline en Turquie

La Suisse s'incline en Turquie

Basketball    Actualisé le 06.07.2026 - 20:05

Un Unioniste de plus à Pully

Un Unioniste de plus à Pully

Basketball    Actualisé le 03.07.2026 - 15:54

La Suisse battue avec les honneurs

La Suisse battue avec les honneurs

Basketball    Actualisé le 03.07.2026 - 10:57

Articles les plus lus

Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Basketball    Actualisé le 01.07.2026 - 11:59

La Suisse battue avec les honneurs

La Suisse battue avec les honneurs

Basketball    Actualisé le 03.07.2026 - 10:57

Un Unioniste de plus à Pully

Un Unioniste de plus à Pully

Basketball    Actualisé le 03.07.2026 - 15:54

La Suisse s'incline en Turquie

La Suisse s'incline en Turquie

Basketball    Actualisé le 06.07.2026 - 20:05

LeBron James va poursuivre sa carrière mais quitte les Lakers

LeBron James va poursuivre sa carrière mais quitte les Lakers

Basketball    Actualisé le 30.06.2026 - 19:17

Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Basketball    Actualisé le 01.07.2026 - 11:59

La Suisse battue avec les honneurs

La Suisse battue avec les honneurs

Basketball    Actualisé le 03.07.2026 - 10:57

Un Unioniste de plus à Pully

Un Unioniste de plus à Pully

Basketball    Actualisé le 03.07.2026 - 15:54

La draft qui peut tout changer pour Washington et Kyshawn George

La draft qui peut tout changer pour Washington et Kyshawn George

Basketball    Actualisé le 24.06.2026 - 03:41

Ce week-end à Neuchâtel, le basket trois contre trois est roi

Ce week-end à Neuchâtel, le basket trois contre trois est roi

Basketball    Actualisé le 28.06.2026 - 11:18

LeBron James va poursuivre sa carrière mais quitte les Lakers

LeBron James va poursuivre sa carrière mais quitte les Lakers

Basketball    Actualisé le 30.06.2026 - 19:17

Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Basketball    Actualisé le 01.07.2026 - 11:59