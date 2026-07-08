Union Neuchâtel avance à petits pas

Kevin Martina, Izan Le Meut, Lukas Keredzin, Brendan Favre… la liste des joueurs qui quittent Union Neuchâtel s’allonge chaque semaine. De quoi inquiéter sur l’état de santé du club de La Riveraine et sur son avenir en Swiss Basketball League. Pour le moment, l'assemblée générale n'a pas encore pu avoir lieu. Et Union Neuchâtel n’a pas obtenu sa licence de jeu pour la prochaine saison en première instance, puisque le club neuchâtelois n’a pas déposé sa candidature. Contacté, le porte-parole d’Union André Prébandier a indiqué à RTN qu'il était encore un peu tôt pour donner des nouvelles concrètes. Mais cela bouge en coulisses et devrait être communiqué prochainement.





Les résultats de l'audit des comptes pour débloquer la situation

Le point de départ pour préparer la suite pour Union Neuchâtel, ce sont les résultats d’un audit sur les comptes du club. Le comité est en attente du rapport de sa fiduciaire, ce qui l’empêche d’avancer dans plusieurs domaines. Il lui est par exemple impossible de déposer son dossier de candidature pour obtenir sa licence de jeu pour la saison 2026/2027 puisque ce rapport doit en faire partie, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale. La licence ne lui a donc pas été octroyée en première instance, puisque le club n’a pas déposé de candidature. Et l’AG ne peut pas se tenir sans avoir de nouvelles de l’audit. Une date a été fixée à court terme, mais elle ne sera confirmée que lorsque le rapport sera en mains unionistes.

Autre processus en attente, puisque cela doit être avalisé lors de l'assemblée générale : le recrutement de nouvelles forces au sein du comité du club. Union Neuchâtel tourne avec un effectif plus que réduit depuis le départ de son président Andrea Siviero en 2023. Le porte-parole du club indique que de nouvelles personnes se sont manifestées.





Une cagnotte décevante

Union Neuchâtel a lancé, en fin de saison, un financement participatif pour son projet de développement du basketball dans le canton à l’horizon 2030. Les dirigeants avaient l’espoir de récolter 70'000 francs d’ici fin juin. Mais l’élan de solidarité n’a pas été à la hauteur des espérances : seuls 5'120 francs ont été versés. Pour le moment, impossible de dire si ce résultat, jugé décevant par le comité, met la saison prochaine et même le club dans son ensemble, en péril. Cela dépendra des négociations avec les sponsors et de la réussite de la campagne d’abonnement, relève André Prébandier, précisant qu’il avait déjà reçu des réponses positives et que des contacts étaient encore en cours. « Ça avance », rassure le porte-parole du club.





Un effectif pillé

Autre point qui peut inquiéter les supporters d’Union, et pas des moindres : l’effectif. Ces dernières semaines, outre le retour de Mitar Trivunovic comme entraîneur, seuls des départs ont été annoncés. Actuellement, trois joueurs sont sous contrat : le capitaine Arthur Borel, Rodin Sangwa et David Vuckovic, disposant toutefois des clauses libératoires. Des discussions sont en cours pour resigner certains éléments de la saison passée et de nouveaux joueurs. Une annonce est prévue ces prochains jours, nous indique André Prébandier. Chose certaine, la saison prochaine se jouera sans Brendan Favre et Lukas Keredzin, partis du côté des Pully Lausanne Foxes, et sans Izan le Meut et Kevin Martina, qui ont rejoint le champion de Suisse Fribourg Olympic. /lgn