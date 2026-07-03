Un Unioniste de plus à Pully

L’effectif d’Union Neuchâtel continue de se vider au profit des Pully Lausanne Foxes. Le meneur Lukas Keredzin a signé avec le club vaudois de Swiss Basketball League, selon l’annonce parue ce vendredi sur les réseaux sociaux. Il y rejoint son ancien coéquipier à La Riveraine Brendan Favre, ainsi que le coach Chad Timberlake et son assistance Matteo Augello. /lgn