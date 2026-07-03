Un Unioniste de plus à Pully

Après le coach Chad Timberlake, son assistant Matteo Augello et Brendan Favre, c’est au tour de Lukas Keredzin de quitter Neuchâtel et de s’engager avec les Pully Lausanne Foxes en Swiss Basketball League.
L’effectif d’Union Neuchâtel continue de se vider au profit des Pully Lausanne Foxes. Le meneur Lukas Keredzin a signé avec le club vaudois de Swiss Basketball League, selon l’annonce parue ce vendredi sur les réseaux sociaux. Il y rejoint son ancien coéquipier à La Riveraine Brendan Favre, ainsi que le coach Chad Timberlake et son assistance Matteo Augello. /lgn