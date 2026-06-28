Ce week-end à Neuchâtel, le basket trois contre trois est roi

Les matches durent dix minutes, se jouent sous un seul panier, il faut être adroit au tir et l’intensité physique est grande. Le basket trois contre trois ne cesse de gagner en popularité. Il était roi ce week-end sur le terrain vert derrière les Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Le traditionnel tournoi amateur se joue ce dimanche. Et pour la première fois dans le canton s’est tenue samedi une manche du Swiss Quest, le circuit national de basketball trois contre trois. Sous une chaleur quasi intenable, dix équipes venues de Suisse y ont participé, mais aucune neuchâteloise.

Loïc Prébandier, organisateur de l’évènement, pense que « cela est dû à un manque de volonté des joueurs à se lancer à faire une équipe. Mais c’est vrai que c’est encore assez frais ici, on débute avec cette première du Swiss Quest. Donc il faut peut-être un peu laisser le temps aux joueurs de s’y mettre. Mais on espère par la suite avoir une équipe qui représente la Ville de Neuchâtel. »