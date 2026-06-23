Brendan Favre et Union Neuchâtel, c’est fini

L’ailier n’aura joué qu’une saison sous les couleurs neuchâteloises en Swiss Basketball League ...
Brendan Favre et Union Neuchâtel, c’est fini

L’ailier n’aura joué qu’une saison sous les couleurs neuchâteloises en Swiss Basketball League. Brendan Favre rejoint le coach Chad Timberlake aux Pully Lausanne Foxes pour le prochain exercice.

Le jeune vétéran d'Union Neuchâtel la saison dernière s'en va du côté de Pully Lausanne. (Photo : archives) Le jeune vétéran d'Union Neuchâtel la saison dernière s'en va du côté de Pully Lausanne. (Photo : archives)

Brendan Favre suit Chad Timberlake et Matteo Augello. L’ailier quitte Union Neuchâtel et va jouer aux Pully Lausanne Foxes lors de la prochaine saison de Swiss Basketball League, annonce le club vaudois sur ses réseaux sociaux lundi. Brendan Favre aura joué une saison à La Riveraine, devenant rapidement un cadre de l’équipe du coach américain et de son assistant italien. Le duo Timberlake-Augello que Brendan Favre va donc retrouver chez les Foxes. /lgn


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