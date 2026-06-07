La Chaux-de-Fonds au rythme du basket

Des dribbles, des shoots, et des dunks : une journée des Streetdays s’est tenue dimanche à La Chaux-de-Fonds. Cette manifestation, organisée par le Service de la Jeunesse de la Ville, fait la part belle au basket 3 contre 3 et à sa culture depuis 16 ans. Une longévité qui n'est pas le fruit du hasard, selon Simon Thévenaz, responsable du secteur de l’animation socioculturelle de La Chaux-de-Fonds : « Notre manifestation est gratuite et ouverte à tous. Mais on se démarque aussi, car, à l’heure où le trois contre trois devient un sport très organisé, on reste dans l’esprit « street », comme quand on joue avec ses amis », explique-t-il.

Ce dimanche encore, sous un soleil généreux, se sont quelque 150 participants et de très nombreux curieux qui sont venus se dépenser ou simplement profiter du spectacle dans une ambiance festive.