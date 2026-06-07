La Chaux-de-Fonds au rythme du basket

Les Streetdays ont envahi la place Numa-Droz dimanche. Organisées depuis 2010 par le Service ...
La Chaux-de-Fonds au rythme du basket

Les Streetdays ont envahi la place Numa-Droz dimanche. Organisées depuis 2010 par le Service de la Jeunesse de la Ville, ces journées permettent aux joueurs de tout niveau de s’affronter gratuitement dans une ambiance festive. Reportage.

La place Numa-Droz a vibré au rythme des matches de trois contre trois ce dimanche. La place Numa-Droz a vibré au rythme des matches de trois contre trois ce dimanche.

Des dribbles, des shoots, et des dunks : une journée des Streetdays s’est tenue dimanche à La Chaux-de-Fonds. Cette manifestation, organisée par le Service de la Jeunesse de la Ville,  fait la part belle au basket 3 contre 3 et à sa culture depuis 16 ans. Une longévité qui n'est pas le fruit du hasard, selon Simon Thévenaz, responsable du secteur de l’animation socioculturelle de La Chaux-de-Fonds : « Notre manifestation est gratuite et ouverte à tous. Mais on se démarque aussi, car, à l’heure où le trois contre trois devient un sport très organisé, on reste dans l’esprit « street », comme quand on joue avec ses amis », explique-t-il.

Ce dimanche encore, sous un soleil généreux, se sont quelque 150 participants et de très nombreux curieux qui sont venus se dépenser ou simplement profiter du spectacle dans une ambiance festive.

Notre reportage :

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La prochaine date de ces Streetdays est programmée le 23 août au collège des Crêtets, toujours à La Chaux-de-Fonds. /gjo


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