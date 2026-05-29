Mitar Trivunovic de retour à Union Neuchâtel

Mitar Trivunovic est de retour à La Riveraine ! Le comité d’Union Neuchâtel annonce ce vendredi qu’il a resigné son ancien entraîneur pour les trois prochaines saisons. Il dirigera son premier entraînement avec le contingent 2026/2027 de Swiss Basketball League le lundi 17 août.

Mitar Trivunovic connaît bien la maison, lui qui était arrivé en 2018 en tant qu’entraîneur des moins de 23 ans et coach assistant de la première équipe. Il avait ensuite repris les commandes des élites en cours de saison 2021/2022. Le technicien serbe mènera son premier entraînement avec le contingent pour la prochaine saison de Swiss Basketball League le lundi 17 août. « Nous sommes convaincus que son arrivée va nous permettre de concrétiser notre vision 2032 avec le développement de jeunes joueurs prometteurs de l'Arc jurassien jusqu'au niveau supérieur, le tout à Neuchâtel », relève le comité dans son communiqué. Le club unioniste qui profite de rappeler qu’il reste un peu plus de deux semaines pour contribuer à son financement participatif. /comm-lgn