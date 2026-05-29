Mitar Trivunovic de retour à Union Neuchâtel

Le comité du club de Swiss Basketball League annonce ce vendredi que l’ancien entraîneur fera ...
Mitar Trivunovic de retour à Union Neuchâtel

Le comité du club de Swiss Basketball League annonce ce vendredi que l’ancien entraîneur fera son retour à La Riveraine. Mitar Trivunovic a signé pour les trois prochaines saisons à Union Neuchâtel.

Mitar Trivunovic est de retour sur le banc d'Union Neuchâtel !  (photo : archives Albin Tissier). Mitar Trivunovic est de retour sur le banc d'Union Neuchâtel !  (photo : archives Albin Tissier).

Mitar Trivunovic est de retour à La Riveraine ! Le comité d’Union Neuchâtel annonce ce vendredi qu’il a resigné son ancien entraîneur pour les trois prochaines saisons. Il dirigera son premier entraînement avec le contingent 2026/2027 de Swiss Basketball League le lundi 17 août.

Mitar Trivunovic connaît bien la maison, lui qui était arrivé en 2018 en tant qu’entraîneur des moins de 23 ans et coach assistant de la première équipe. Il avait ensuite repris les commandes des élites en cours de saison 2021/2022. Le technicien serbe mènera son premier entraînement avec le contingent pour la prochaine saison de Swiss Basketball League le lundi 17 août. « Nous sommes convaincus que son arrivée va nous permettre de concrétiser notre vision 2032 avec le développement de jeunes joueurs prometteurs de l'Arc jurassien jusqu'au niveau supérieur, le tout à Neuchâtel », relève le comité dans son communiqué. Le club unioniste qui profite de rappeler qu’il reste un peu plus de deux semaines pour contribuer à son financement participatif. /comm-lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

NBA: Les Spurs égalisent à 3-3 contre le Thunder

NBA: Les Spurs égalisent à 3-3 contre le Thunder

Basketball    Actualisé le 29.05.2026 - 08:19

Joe Mazzulla (Celtics) élu meilleur entraîneur de la saison

Joe Mazzulla (Celtics) élu meilleur entraîneur de la saison

Basketball    Actualisé le 27.05.2026 - 07:11

Le Thunder à un succès de la finale

Le Thunder à un succès de la finale

Basketball    Actualisé le 27.05.2026 - 06:45

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 21:45

Articles les plus lus

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 14:05

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 21:45

Le Thunder à un succès de la finale

Le Thunder à un succès de la finale

Basketball    Actualisé le 27.05.2026 - 06:45

Joe Mazzulla (Celtics) élu meilleur entraîneur de la saison

Joe Mazzulla (Celtics) élu meilleur entraîneur de la saison

Basketball    Actualisé le 27.05.2026 - 07:11

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 13:54

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 14:05

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 21:45

Le Thunder à un succès de la finale

Le Thunder à un succès de la finale

Basketball    Actualisé le 27.05.2026 - 06:45

Olympic reprend la main face aux Lions

Olympic reprend la main face aux Lions

Basketball    Actualisé le 23.05.2026 - 19:40

Les Knicks ont un pied en finale

Les Knicks ont un pied en finale

Basketball    Actualisé le 24.05.2026 - 06:33

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 13:54

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 14:05