Pas de titre pour les espoirs d’Union

Jeudi soir, les M20 d’Union Neuchâtel Basket ont perdu la finale des play-off contre Fribourg ...
Pas de titre pour les espoirs d’Union

Jeudi soir, les M20 d’Union Neuchâtel Basket ont perdu la finale des play-off contre Fribourg Olympic.

Les Fribourgeois ont dominé au score les jeunes Neuchâtelois. (Photo d'illustration). Les Fribourgeois ont dominé au score les jeunes Neuchâtelois. (Photo d'illustration).

Les espoirs d’Union Neuchâtel Basket n’ont pas remporté la finale masculine des play-off de basketball des moins de vingt ans de la zone ouest. Jeudi soir à Sainte-Croix, les jeunes Neuchâtelois ont subi la loi de l’équipe « pré-élite » de Fribourg Olympic. Une nette défaite 93-58 en finale. /jhi


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