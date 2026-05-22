Pas de titre pour les espoirs d’Union

Les espoirs d’Union Neuchâtel Basket n’ont pas remporté la finale masculine des play-off de basketball des moins de vingt ans de la zone ouest. Jeudi soir à Sainte-Croix, les jeunes Neuchâtelois ont subi la loi de l’équipe « pré-élite » de Fribourg Olympic. Une nette défaite 93-58 en finale. /jhi