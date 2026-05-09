Andrea Siviero reste à la tête de Swiss Basketball. Le Tessinois, qui avait succédé à Giancarlo Sergi au printemps 2024, poursuit ainsi son mandat à la présidence de la fédération, qui tenait son assemblée générale ce samedi. L’information a été confirmée par André Prébandier, porte-parole d’Union Neuchâtel. Andrea Siviero avait dirigé le club neuchâtelois pendant treize ans avant de prendre la tête du basket suisse. /yca
Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball
L’ancien président d’Union Neuchâtel a été maintenu à son poste ce samedi lors de l’assemblée ...
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