Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

Andrea Siviero reste à la tête de Swiss Basketball. Le Tessinois, qui avait succédé à Giancarlo Sergi au printemps 2024, poursuit ainsi son mandat à la présidence de la fédération, qui tenait son assemblée générale ce samedi. L’information a été confirmée par André Prébandier, porte-parole d’Union Neuchâtel. Andrea Siviero avait dirigé le club neuchâtelois pendant treize ans avant de prendre la tête du basket suisse. /yca