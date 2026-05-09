Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

L’ancien président d’Union Neuchâtel a été maintenu à son poste ce samedi lors de l’assemblée ...
Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

L’ancien président d’Union Neuchâtel a été maintenu à son poste ce samedi lors de l’assemblée générale de la fédération suisse de basketball

Andrea Siviero (à gauche) avait repris la présidence de Swiss Basketball des mains de Giancarlo Sergi au printemps 2024. (Photo d'archives: Swiss Basketball) Andrea Siviero (à gauche) avait repris la présidence de Swiss Basketball des mains de Giancarlo Sergi au printemps 2024. (Photo d'archives: Swiss Basketball)

Andrea Siviero reste à la tête de Swiss Basketball. Le Tessinois, qui avait succédé à Giancarlo Sergi au printemps 2024, poursuit ainsi son mandat à la présidence de la fédération, qui tenait son assemblée générale ce samedi. L’information a été confirmée par André Prébandier, porte-parole d’Union Neuchâtel. Andrea Siviero avait dirigé le club neuchâtelois pendant treize ans avant de prendre la tête du basket suisse. /yca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Wembanyama en démonstration

Wembanyama en démonstration

Basketball    Actualisé le 09.05.2026 - 07:22

Le Thunder et Detroit enchaînent un deuxième succès

Le Thunder et Detroit enchaînent un deuxième succès

Basketball    Actualisé le 08.05.2026 - 08:22

Play-off NBA: les Spurs égalisent, New York fait le break

Play-off NBA: les Spurs égalisent, New York fait le break

Basketball    Actualisé le 07.05.2026 - 08:23

Le Thunder tranquille contre les Lakers, Detroit domine Cleveland

Le Thunder tranquille contre les Lakers, Detroit domine Cleveland

Basketball    Actualisé le 06.05.2026 - 08:36

Articles les plus lus

Les Spurs surpris par les Wolves

Les Spurs surpris par les Wolves

Basketball    Actualisé le 05.05.2026 - 07:42

Fribourg Olympic fait le break en demi-finale de SB League

Fribourg Olympic fait le break en demi-finale de SB League

Basketball    Actualisé le 05.05.2026 - 21:49

Le Thunder tranquille contre les Lakers, Detroit domine Cleveland

Le Thunder tranquille contre les Lakers, Detroit domine Cleveland

Basketball    Actualisé le 06.05.2026 - 08:36

Play-off NBA: les Spurs égalisent, New York fait le break

Play-off NBA: les Spurs égalisent, New York fait le break

Basketball    Actualisé le 07.05.2026 - 08:23

Situation financière améliorée à Union Neuchâtel

Situation financière améliorée à Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 04.05.2026 - 05:17

Detroit remporte sans trembler le match 7 face à Orlando

Detroit remporte sans trembler le match 7 face à Orlando

Basketball    Actualisé le 04.05.2026 - 05:34

Les Spurs surpris par les Wolves

Les Spurs surpris par les Wolves

Basketball    Actualisé le 05.05.2026 - 07:42

Fribourg Olympic fait le break en demi-finale de SB League

Fribourg Olympic fait le break en demi-finale de SB League

Basketball    Actualisé le 05.05.2026 - 21:49