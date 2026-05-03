Situation financière améliorée à Union Neuchâtel

Eliminé des play-off en Swiss Basketball League, Union Neuchâtel tire le bilan en coulisse ...
Situation financière améliorée à Union Neuchâtel

Eliminé des play-off en Swiss Basketball League, Union Neuchâtel tire le bilan en coulisse. L’exercice financier se bouclera sur un bénéfice. Il servira à amortir une dette qui est toujours de six chiffres.

André Prébandier se veut rassurant sur l'avenir d'Union Neuchâtel.  André Prébandier se veut rassurant sur l'avenir d'Union Neuchâtel. 

Finale de la Coupe de Suisse, participation au final four de la SBL Cup et 4e rang du championnat régulier : le bilan de la saison d’Union Neuchâtel est très satisfaisant. Le seul regret du club de basketball du Littoral, c'est d’avoir raté pour moins de deux secondes, jeudi dernier contre Pully Lausanne, sa qualification pour les demi-finales des play-off.

C’est désormais en coulisse que le futur du club se joue : après avoir obtenu sa licence de jeu et formé son effectif très tardivement, Union Neuchâtel a réussi à rebondir. La situation financière reste délicate. Mais elle s’est détendue en raison de mesures d’économie drastiques : « On avait une situation financière pas brillante au 30 juin 2025. Avec une dette à six chiffres. On a vraiment serré le budget au maximum cette saison. On va clôturer l’exercice certainement avec un joli bénéfice qui doit servir assainir la dette », relate André Prébandier, le porte-parole du club.

André Prébandier : « C’est difficile d’avoir une équipe plus compétitive. »

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Union Neuchâtel se projette donc déjà sur le prochain exercice en lançant cette nouvelle opération de recherche de fonds. Ses dirigeants espèrent récolter 70'000 francs d’ici mi-juin. « Ce n’est pas une opération de sauvetage » se défend encore André Prébandier, mais une campagne financière pour poser les bases budgétaires de la saison prochaine :

« On aimerait aussi avoir le soutien des institutions publiques. Si je prends l’exemple d’autres villes qui ont des équipes en Ligue A de basketball, les équipes ont la gratuité des salles. »

« C’est une part importante de notre budget. »

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Chapitre effectif, trois joueurs disposent déjà d'un contrat pour la saison 2026 - 2027 : Arthur Borel, Rodin Sangwa et David Vuckovic. Mais la priorité des dirigeants est de nommer un nouvel entraîneur. Rien n'indique que Chad Timberlake restera à la barre de l'équipe. /mne


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