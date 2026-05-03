Situation financière améliorée à Union Neuchâtel

Finale de la Coupe de Suisse, participation au final four de la SBL Cup et 4e rang du championnat régulier : le bilan de la saison d’Union Neuchâtel est très satisfaisant. Le seul regret du club de basketball du Littoral, c'est d’avoir raté pour moins de deux secondes, jeudi dernier contre Pully Lausanne, sa qualification pour les demi-finales des play-off.

C’est désormais en coulisse que le futur du club se joue : après avoir obtenu sa licence de jeu et formé son effectif très tardivement, Union Neuchâtel a réussi à rebondir. La situation financière reste délicate. Mais elle s’est détendue en raison de mesures d’économie drastiques : « On avait une situation financière pas brillante au 30 juin 2025. Avec une dette à six chiffres. On a vraiment serré le budget au maximum cette saison. On va clôturer l’exercice certainement avec un joli bénéfice qui doit servir assainir la dette », relate André Prébandier, le porte-parole du club.