Union Neuchâtel joue sa survie

Le club de la Riveraine retrouve Pully Lausanne ce jeudi soir pour l’acte V décisif des quarts ...
Union Neuchâtel joue sa survie

Le club de la Riveraine retrouve Pully Lausanne ce jeudi soir pour l’acte V décisif des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League. Au terme de ce match à la Riveraine, les Unionistes seront en demi-finale ou en vacances.

Izan Le Meut et ses coéquipiers d'Union Neuchâtel joue gros ce jeudi soir. (Photo : Albin Tissier.) Izan Le Meut et ses coéquipiers d'Union Neuchâtel joue gros ce jeudi soir. (Photo : Albin Tissier.)

C’est quitte ou double pour Union Neuchâtel. L’équipe de Chad Timberlake reçoit Pully Lausanne pour l’acte V décisif des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League ce jeudi dès 19h30 à la Riveraine. En clair, le vainqueur de ce rendez-vous défiera Fribourg Olympic dès samedi en demi-finale, tandis que le perdant sera envoyé en vacances.

Union Neuchâtel a manqué la possibilité d’enfoncer définitivement le clou mardi dernier, en perdant sur le buzzer, à la Vallée de la jeunesse, après avoir pourtant mené de 19 points dans cette partie. Les Unionistes doivent donc gagner s’ils entendent poursuivre l’aventure. Un match « à la vie à la mort », selon le pivot Izan Le Meut.

Izan Le Meut : « On aura faim. On veut se battre pour cette dernière victoire. »

Ecouter le son

Se remobiliser

La défaite de mardi a laissé un goût d’amertume dans les rangs neuchâtelois. Les joueurs de la Riveraine devront réussir à oublier cette déconvenue s’ils entendent remporter ce duel décisif ce jeudi. « On doit se concentrer et jouer notre jeu, comme lors des deux premiers matches », estime l’Unioniste Brendan Favre.

Brendan Favre : « On veut gagner et aller jouer contre Fribourg. »

Ecouter le son

Cet acte décisif entre Union Neuchâtel et Pully Lausanne est donc programmé ce jeudi soir dès 19h30 Un match à vivre en direct sur RTN dès 19h15 avec le commentaire de Marcel Neuenschwander. /Mne-gjo


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif

Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif

Union Neuchâtel manque sa première balle de demi-finale

Union Neuchâtel manque sa première balle de demi-finale

Union Neuchâtel double la mise face à Pully Lausanne

Union Neuchâtel double la mise face à Pully Lausanne

Union Neuchâtel doit gérer la fatigue et l’enjeu

Union Neuchâtel doit gérer la fatigue et l’enjeu

Actualités suivantes

Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart

Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart

Basketball    Actualisé le 30.04.2026 - 08:38

Les Spurs passent au 2e tour

Les Spurs passent au 2e tour

Basketball    Actualisé le 29.04.2026 - 08:16

Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif

Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif

Basketball    Actualisé le 30.04.2026 - 11:08

OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

Basketball    Actualisé le 28.04.2026 - 07:30

Articles les plus lus

Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année

Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année

Basketball    Actualisé le 28.04.2026 - 07:14

OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

Basketball    Actualisé le 28.04.2026 - 07:30

Les Spurs passent au 2e tour

Les Spurs passent au 2e tour

Basketball    Actualisé le 29.04.2026 - 08:16

Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif

Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif

Basketball    Actualisé le 30.04.2026 - 11:08

Houston reste en vie face aux Lakers

Houston reste en vie face aux Lakers

Basketball    Actualisé le 27.04.2026 - 07:50

Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année

Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année

Basketball    Actualisé le 28.04.2026 - 07:14

OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

Basketball    Actualisé le 28.04.2026 - 07:30

Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif

Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif

Basketball    Actualisé le 30.04.2026 - 11:08

LeBron James héroïque à Houston

LeBron James héroïque à Houston

Basketball    Actualisé le 25.04.2026 - 16:05

Union Neuchâtel manque sa première balle de demi-finale

Union Neuchâtel manque sa première balle de demi-finale

Basketball    Actualisé le 25.04.2026 - 22:04

Houston reste en vie face aux Lakers

Houston reste en vie face aux Lakers

Basketball    Actualisé le 27.04.2026 - 07:50

Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année

Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année

Basketball    Actualisé le 28.04.2026 - 07:14