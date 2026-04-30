Union Neuchâtel joue sa survie

C’est quitte ou double pour Union Neuchâtel. L’équipe de Chad Timberlake reçoit Pully Lausanne pour l’acte V décisif des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League ce jeudi dès 19h30 à la Riveraine. En clair, le vainqueur de ce rendez-vous défiera Fribourg Olympic dès samedi en demi-finale, tandis que le perdant sera envoyé en vacances.

Union Neuchâtel a manqué la possibilité d’enfoncer définitivement le clou mardi dernier, en perdant sur le buzzer, à la Vallée de la jeunesse, après avoir pourtant mené de 19 points dans cette partie. Les Unionistes doivent donc gagner s’ils entendent poursuivre l’aventure. Un match « à la vie à la mort », selon le pivot Izan Le Meut.