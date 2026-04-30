Union Neuchâtel joue sa survie

Le club de la Riveraine retrouve Pully Lausanne ce jeudi soir pour l’acte V décisif des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League. Au terme de ce match à la Riveraine, les Unionistes seront en demi-finale ou en vacances.
C’est quitte ou double pour Union Neuchâtel. L’équipe de Chad Timberlake reçoit Pully Lausanne pour l’acte V décisif des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League ce jeudi dès 19h30 à la Riveraine. En clair, le vainqueur de ce rendez-vous défiera Fribourg Olympic dès samedi en demi-finale, tandis que le perdant sera envoyé en vacances.
Union Neuchâtel a manqué la possibilité d’enfoncer définitivement le clou mardi dernier, en perdant sur le buzzer, à la Vallée de la jeunesse, après avoir pourtant mené de 19 points dans cette partie. Les Unionistes doivent donc gagner s’ils entendent poursuivre l’aventure. Un match « à la vie à la mort », selon le pivot Izan Le Meut.
Izan Le Meut : « On aura faim. On veut se battre pour cette dernière victoire. »
Se remobiliser
La défaite de mardi a laissé un goût d’amertume dans les rangs neuchâtelois. Les joueurs de la Riveraine devront réussir à oublier cette déconvenue s’ils entendent remporter ce duel décisif ce jeudi. « On doit se concentrer et jouer notre jeu, comme lors des deux premiers matches », estime l’Unioniste Brendan Favre.
Brendan Favre : « On veut gagner et aller jouer contre Fribourg. »
Cet acte décisif entre Union Neuchâtel et Pully Lausanne est donc programmé ce jeudi soir dès 19h30 Un match à vivre en direct sur RTN dès 19h15 avec le commentaire de Marcel Neuenschwander. /Mne-gjo