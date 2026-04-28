Il n’y aura pas de victoire à l’extérieur pour les basketteurs neuchâtelois en quart de finale des play-offs de Swiss Basketball League. Union Neuchâtel s’est incliné 85-82 lors de l’acte 4 face aux Pully Lausanne Foxes mardi soir, ce qui permet aux Vaudois de recoller à 2-2 dans la série. Il y aura donc un 5e acte décisif dans ce duel : jeudi à La Riveraine. Développement suit. /jsc
Union Neuchâtel contraint à un 5e acte décisif
Union Neuchâtel s’est incliné 85-82 face aux Pully Lausanne Foxes mardi soir. Un 5e acte sera ...
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