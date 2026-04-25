Union Neuchâtel manque sa première balle de demi-finale

Union Neuchâtel devra encore patienter. Après avoir remporté les deux premiers actes, les Neuchâtelois ont cette fois été battus 93-77 par Pully Lausanne samedi en quart de finale des play-off de Swiss Basketball League. Moins efficaces dans les moments clés, ils n’ont pas réussi à conclure la série dès cette première occasion. Malgré ce revers, Union conserve l’avantage (2–1) et aura une nouvelle opportunité de se qualifier pour les demi-finales mardi soir, toujours à l’extérieur. Développement suit. /fph