Union Neuchâtel devra encore patienter. Après avoir remporté les deux premiers actes, les Neuchâtelois ont cette fois été battus 93-77 par Pully Lausanne samedi en quart de finale des play-off de Swiss Basketball League. Moins efficaces dans les moments clés, ils n’ont pas réussi à conclure la série dès cette première occasion. Malgré ce revers, Union conserve l’avantage (2–1) et aura une nouvelle opportunité de se qualifier pour les demi-finales mardi soir, toujours à l’extérieur. Développement suit. /fph
Union Neuchâtel manque sa première balle de demi-finale
Union Neuchâtel s’est incliné 93-77 face à Pully Lausanne samedi lors de l’acte III des quarts ...
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