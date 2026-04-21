Union Neuchâtel double la mise face à Pully Lausanne

Mission accomplie pour Union Neuchâtel. Devant son public, la formation neuchâteloise a confirmé son bon début de série en s’imposant une deuxième fois face à Pully Lausanne Foxes 94-78 mardi soir, en quart de finale des play-off de Swiss Basketball League. Appliqués et efficaces dans les moments clés, les joueurs de Chad Timberlake prennent une option sérieuse sur la qualification pour les demi-finales. Développement suit.