Mission accomplie pour Union Neuchâtel. Devant son public, la formation neuchâteloise a confirmé son bon début de série en s’imposant une deuxième fois face à Pully Lausanne Foxes 94-78 mardi soir, en quart de finale des play-off de Swiss Basketball League. Appliqués et efficaces dans les moments clés, les joueurs de Chad Timberlake prennent une option sérieuse sur la qualification pour les demi-finales. Développement suit.
Union Neuchâtel double la mise face à Pully Lausanne
Les Neuchâtelois ont pris le dessus sur Pully Lausanne Foxes 94-78 mardi soir à la Riveraine ...
RTN
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