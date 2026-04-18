Les choses sérieuses commencent pour Union Neuchâtel ! Les basketteurs de La Riveraine jouent ce samedi (18h) l’acte I des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League. Dans cette série au meilleur des cinq matches, la troupe de Chad Timberlake affronte Pully Lausanne. Championnat, SBL Cup et Coupe de Suisse, la saison d’Union Neuchâtel a été riche et elle commence à être longue. Mais Justin Hill et ses coéquipiers abordent cette série avec calme et détermination. « C’est un match comme les autres, juste avec plus d’intensité, puisque c’est à la maison et qu’on veut vraiment gagner », explique l’Américain. « On sait que Lausanne va nous mettre la pression à chaque match, c’est une équipe coriace. Donc on va essayer de ne pas les laisser faire, juste jouer notre jeu, faire de notre mieux et de rester tous en forme. »