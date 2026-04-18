Les choses sérieuses commencent pour Union Neuchâtel ! Les basketteurs de La Riveraine jouent ce samedi (18h) l’acte I des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League. Dans cette série au meilleur des cinq matches, la troupe de Chad Timberlake affronte Pully Lausanne. Championnat, SBL Cup et Coupe de Suisse, la saison d’Union Neuchâtel a été riche et elle commence à être longue. Mais Justin Hill et ses coéquipiers abordent cette série avec calme et détermination. « C’est un match comme les autres, juste avec plus d’intensité, puisque c’est à la maison et qu’on veut vraiment gagner », explique l’Américain. « On sait que Lausanne va nous mettre la pression à chaque match, c’est une équipe coriace. Donc on va essayer de ne pas les laisser faire, juste jouer notre jeu, faire de notre mieux et de rester tous en forme. »
Justin Hill : « On essaie de rester en forme pour continuer à s’améliorer et faire de bons play-off. »
Justin Hill vit sa première expérience en Suisse. Le meneur de 25 ans se réjouit de vivre le moment le plus chaud de la saison avec Union. « J’ai beaucoup appris et sûrement encore pas mal à apprendre parce que ce sont les play-off, c’est comme une nouvelle saison », analyse l’Américain.
« Je sais que j’ai un rôle important, mais je ne ressens pas de pression. »
Union Neuchâtel – Pully Lausanne, acte I des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League, c’est ce samedi à 18h à La Riveraine et à suivre en direct sur RTN dès 17h45 en compagnie de Darryl Jeanneret et de son consultant Joël Donzé. /lgn