Union Neuchâtel trébuche au Tessin

Union Neuchâtel n’a pas brillé samedi en Swiss Basketball League. La formation de Chad Timberlake a perdu 99 – 87 au Tessin contre Massagno. Les Unionistes ont complètement manqué leur entrée dans le match ; ils étaient menés de 20 points (34-14) à l’issue du premier quart-temps. Ils se sont certes ressaisis par la suite, sans jamais vraiment convaincre. Un match à oublier donc !

Au classement, Union Neuchâtel demeure troisième avec respectivement deux et quatre points d’avance, sur Starwings et Pully. Mais les deux formations ont disputé deux matches de moins. /mne