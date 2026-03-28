Union Neuchâtel trébuche au Tessin

L’équipe de Chad Timberlake a perdu 99 – 87 sur le terrain de Massagno samedi en Swiss Basketball ...
Union Neuchâtel trébuche au Tessin

L’équipe de Chad Timberlake a perdu 99 – 87 sur le terrain de Massagno samedi en Swiss Basketball League. Un match à oublier !

Chad Timberlake doit remobiliser ses troupes.  (photo : Albin Tissier). Chad Timberlake doit remobiliser ses troupes.  (photo : Albin Tissier).

Union Neuchâtel n’a pas brillé samedi en Swiss Basketball League. La formation de Chad Timberlake a perdu 99 – 87 au Tessin contre Massagno. Les Unionistes ont complètement manqué leur entrée dans le match ; ils étaient menés de 20 points (34-14) à l’issue du premier quart-temps. Ils se sont certes ressaisis par la suite, sans jamais vraiment convaincre. Un match à oublier donc !

Au classement, Union Neuchâtel demeure troisième avec respectivement deux et quatre points d’avance, sur Starwings et Pully. Mais les deux formations ont disputé deux matches de moins. /mne


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