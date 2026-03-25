Union Neuchâtel en démonstration contre la lanterne rouge

Union Neuchâtel a mis à profit la venue de la lanterne rouge pour se refaire un moral après la claque enregistrée contre les Lions de Genève. L’équipe de Chad Timberlake s’est imposée 98-80 contre le BBC Monthey, mercredi en Swiss Basketball League. Ce résultat lui permet de remonter de la 4e à la 3e place du classement avec deux unités d’avance sur Starwings, mais aussi un match en plus.

Face à la lanterne rouge du championnat, les Unionistes ont rapidement mis les choses au point. Ils n’ont jamais laissé l’impression d’avoir été inquiétés par leur adversaire. Ils menaient ainsi de 27 points (63-36) à la pause, infligeant un partiel de 31-12 dans le deuxième quart-temps. Union Neuchâtel était en démonstration, ce qui a permis par la suite à Chad Timberlake de faire tourner son effectif. À l’exception d’un seul, tous les joueurs qui figuraient sur la feuille de match ont participé à cette fête de paniers. /mne