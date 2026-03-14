Deuxième victoire de rang pour Union

Union Neuchâtel a battu Pully Lausanne 88-82 samedi en Swiss Basketball League. Les joueurs ...
Deuxième victoire de rang pour Union

Union Neuchâtel a battu Pully Lausanne 88-82 samedi en Swiss Basketball League. Les joueurs de Chad Timberlake retrouvent la 3e place du classement. 

Justin Hill a été très adroit samedi : il a inscrit 32 points. (Photo : archives Georges Henz). Justin Hill a été très adroit samedi : il a inscrit 32 points. (Photo : archives Georges Henz).

Union Neuchâtel enchaîne une deuxième victoire en Swiss Basketball League. La troupe de Chad Timberlake a battu les Pully Lausanne Foxes 88-82 samedi sur le parquet vaudois.

Les Neuchâtelois ont dû s’employer pour venir à bout des Lausannois. Après une première période très disputée (25-23), Union a pris l’avantage dès le 2e quart-temps, comptant même une avance de 12 points (54-42) en troisième période. 

Mais Pully Lausanne n’avait pas dit son dernier mot : les joueurs de Randoald Dessarzin ont petit à petit refait leur retard pour même reprendre les devants en milieu de dernière période. Le meneur américain de l’équipe neuchâteloise Justin Hill ne l'entendait pas de cette oreille : il a inscrit 10 points pour permettre à Union de s’imposer. Justin Hill qui, à l’image de son équipe, a livré une solide prestation, inscrivant 32 points.

Avec ce succès, Union Neuchâtel reprend la 3e place du classement, juste devant les Starwings de Bâle avec le même nombre de points, mais un match en moins. 

Prochaine rencontre pour l'équipe de Chad Timberlake : samedi 21 mars à 18h à La Riveraine face aux Lions de Genève. /lgn


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