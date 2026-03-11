Union Neuchâtel a l'art du suspense

Décidément, Union Neuchâtel aime jouer avec les nerfs de ses supporters. La troupe de Chad Timberlake s’est en effet imposée de deux points, 80-78, mercredi sur le terrain du BBC Nyon, en Swiss Basketball League. Les Unionistes ont – c’est devenu une mauvaise habitude – manqué leur entrée en scène. Ils ont en revanche à nouveau démontré qu’ils ne désespéraient jamais. Menés de neuf points au terme du premier quart-temps (26-17), ils ont réussi à progressivement refaire surface. La parité était ainsi parfaite à cinq minutes de la fin. Le money time et encore plus les dernières secondes de jeu ont ressemblé à un thriller digne d’Alfred Hitchcock. A 12 secondes de l’ultime sirène, les Nyonnais paraissaient tenir le couteau par le bon bout alors que le score était de 78 – 78., puisqu’ils étaient en possession de la dernière balle. Ceci était sans tenir compte d’une interception de Silmy Caputo, qui a contré son adversaire, pour aller inscrire en solo – pour ne pas dire en seigneur - le panier de la victoire. Il ne restait plus qu'une seconde à l'horloge.

Union Neuchâtel a réussi là où il avait échoué samedi contre Lugano, battu de deux unités, après une remontada spectaculaire. /mne