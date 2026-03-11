Union Neuchâtel a l'art du suspense

Après avoir perdu de deux points samedi contre Lugano, l’équipe de Chad Timberlake s’est imposée ...
Union Neuchâtel a l'art du suspense

Après avoir perdu de deux points samedi contre Lugano, l’équipe de Chad Timberlake s’est imposée sur le fil pour deux petits points aussi, mercredi sur le terrain du BBC Nyon, en Swiss Basketball League.

Silmy Joao Caputo, une interception qui vaut de l'or.  (photo: Georges Henz) Silmy Joao Caputo, une interception qui vaut de l'or.  (photo: Georges Henz)

Décidément, Union Neuchâtel aime jouer avec les nerfs de ses supporters. La troupe de Chad Timberlake s’est en effet imposée de deux points, 80-78, mercredi sur le terrain du BBC Nyon, en Swiss Basketball League. Les Unionistes ont – c’est devenu une mauvaise habitude – manqué leur entrée en scène. Ils ont en revanche à nouveau démontré qu’ils ne désespéraient jamais. Menés de neuf points au terme du premier quart-temps (26-17), ils ont réussi à progressivement refaire surface. La parité était ainsi parfaite à cinq minutes de la fin. Le money time et encore plus les dernières secondes de jeu ont ressemblé à un thriller digne d’Alfred Hitchcock. A 12 secondes de l’ultime sirène, les Nyonnais paraissaient tenir le couteau par le bon bout alors que le score était de 78 – 78., puisqu’ils étaient en possession de la dernière balle. Ceci était sans tenir compte d’une interception de Silmy Caputo, qui a contré son adversaire, pour aller inscrire en solo – pour ne pas dire en seigneur - le panier de la victoire. Il ne restait plus qu'une seconde à l'horloge. 

Union Neuchâtel a réussi là où il avait échoué samedi contre Lugano, battu de deux unités, après une remontada spectaculaire. /mne

Les statistiques du match
Le classement


 

