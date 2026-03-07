Union Neuchâtel défait sur le fil à domicile

Union Neuchâtel défait sur le fil en Swiss Basketball League. Les joueurs de la Riveraine ont laissé filer leur duel face à Lugano 79-77 samedi dans leur salle. Ils subissent leur 4e défaite lors de leur cinq dernières rencontres de championnat. Développement suit. /Sdu
