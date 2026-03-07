Lukas Keredzin a vécu un match « inoubliable » avec la Suisse

L’ailier d’Union Neuchâtel a vécu lundi sa grande première avec l’équipe nationale contre la Bosnie-Herzégovine. Il raconte cette expérience « énorme » avant de reprendre le championnat ce samedi avec le club neuchâtelois contre Lugano.
C’est la reprise pour Union Neuchâtel en Swiss Basketball League, après la trêve internationale. Les joueurs de Chad Timberlake accueillent la lanterne rouge Lugano à 18h à la Riveraine à Neuchâtel, un match à vivre en direct sur RTN. Les Unionistes abordent la dernière ligne droite en championnat et ont un bon mois pour préparer la finale de la Coupe de Suisse, qui aura lieu le 11 avril. « On a les yeux rivés sur le 11 avril », confirme Lukas Keredzin. Le joueur de 20 ans vient de vivre sa grande première en équipe de Suisse. L’ailier a joué un peu plus de quatre minutes lundi, lors de la défaite des Suisses 91-60 contre la Bosnie-Herzégovine, dans les qualifications pour la Coupe du monde. « Inoubliable. La Bosnie, c’est le pays de ma mère. C’était une belle expérience », raconte le jeune joueur.
Lukas Keredzin : « Je pensais que soit je ne jouerait pas, soit moins d'une minute. Je suis super reconnaissant envers le coach. »
Lukas Keredzin sait qu’il doit en partie sa sélection à des blessures de joueurs titulaires. Mais il estime la mériter. « Je fais une belle saison. Ce match, c’était énorme. En allant au match, je pensais que soit je ne jouerais pas, soit que j’allais jouer moins d’une minute. Je suis reconnaissant envers le coach national. » L’ailier a pris deux fois sa chance. Sur la première tentative à trois points, il s’est fait contrer. Mais ensuite, à deux points, c’est rentré. « Le coach avait mis en place un système pour que je puisse marquer », assure Lukas Keredzin, qui espère regoûter au très haut niveau.
Lukas Keredzin raconte ses deux tentatives :
La Bosnie était impressionnante. « Physiquement, ils étaient bien plus grands », constate le joueur de 184 cm. Mais aussi « plus mobiles, plus forts ». « C’est ce qui nous a fait galérer. Ils nous sont rentrés dedans. » /vco