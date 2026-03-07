Lukas Keredzin a vécu un match « inoubliable » avec la Suisse

C’est la reprise pour Union Neuchâtel en Swiss Basketball League, après la trêve internationale. Les joueurs de Chad Timberlake accueillent la lanterne rouge Lugano à 18h à la Riveraine à Neuchâtel, un match à vivre en direct sur RTN. Les Unionistes abordent la dernière ligne droite en championnat et ont un bon mois pour préparer la finale de la Coupe de Suisse, qui aura lieu le 11 avril. « On a les yeux rivés sur le 11 avril », confirme Lukas Keredzin. Le joueur de 20 ans vient de vivre sa grande première en équipe de Suisse. L’ailier a joué un peu plus de quatre minutes lundi, lors de la défaite des Suisses 91-60 contre la Bosnie-Herzégovine, dans les qualifications pour la Coupe du monde. « Inoubliable. La Bosnie, c’est le pays de ma mère. C’était une belle expérience », raconte le jeune joueur.