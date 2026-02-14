Union Neuchâtel paré pour un exploit

Chad Timberlake a confiance en ses joueurs. Ce samedi à 18h00, les basketteurs d’Union Neuchâtel affrontent les Lions de Genève au Grand-Saconnex pour décrocher une place en finale de la Coupe de Suisse. Le coach d’Union Neuchâtel aborde cette demi-finale avec sérénité. « La confiance est très bonne au sein de l'équipe. Je suis content, on travaille bien. On est concentrés pour passer ce tour en coupe », explique-t-il.

L’ancien meneur d’1m93, désormais coach, reste toutefois conscient du niveau de l’adversaire qui se dressera face à ses protégés ce samedi. « Genève, c'est Genève. C'est une équipe plus forte, avec plus d'expérience que nous. Mais la clé pour nous, c'est de trouver le plan de jeu idéal, mais aussi de gérer l’émotion, parce qu'un match comme ça, c'est beaucoup d'émotions pour les joueurs, en positif et en négatif aussi », déclare Chad Timberlake.

Même s’il sait que cette rencontre sera difficile, l’Américain croit en les capacités de ses jeunes joueurs. Pour développer leur confiance à l’abord de ce match, il a organisé un cours de sports de combat pour son équipe, en partenariat avec la F.M.A (Fight Move Academy). Il explique sa méthode : « Ça permet d’être à l’aise avec son corps, de bouger, de prendre confiance en soi. Et si on sent que physiquement on est puissant, alors on se dit aussi qu’on peut battre tout le monde. »