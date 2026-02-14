Union Neuchâtel paré pour un exploit

Les hommes de Chad Timberlake affrontent les Lions de Genève en demi-finale de la Coupe de Suisse de basketball samedi à 18h00. L’entraîneur neuchâtelois aborde cette rencontre avec un bon état d’esprit.
Chad Timberlake a confiance en ses joueurs. Ce samedi à 18h00, les basketteurs d’Union Neuchâtel affrontent les Lions de Genève au Grand-Saconnex pour décrocher une place en finale de la Coupe de Suisse. Le coach d’Union Neuchâtel aborde cette demi-finale avec sérénité. « La confiance est très bonne au sein de l'équipe. Je suis content, on travaille bien. On est concentrés pour passer ce tour en coupe », explique-t-il.
L’ancien meneur d’1m93, désormais coach, reste toutefois conscient du niveau de l’adversaire qui se dressera face à ses protégés ce samedi. « Genève, c'est Genève. C'est une équipe plus forte, avec plus d'expérience que nous. Mais la clé pour nous, c'est de trouver le plan de jeu idéal, mais aussi de gérer l’émotion, parce qu'un match comme ça, c'est beaucoup d'émotions pour les joueurs, en positif et en négatif aussi », déclare Chad Timberlake.
Même s’il sait que cette rencontre sera difficile, l’Américain croit en les capacités de ses jeunes joueurs. Pour développer leur confiance à l’abord de ce match, il a organisé un cours de sports de combat pour son équipe, en partenariat avec la F.M.A (Fight Move Academy). Il explique sa méthode : « Ça permet d’être à l’aise avec son corps, de bouger, de prendre confiance en soi. Et si on sent que physiquement on est puissant, alors on se dit aussi qu’on peut battre tout le monde. »
Que les Unionistes parviennent à atteindre cette finale ou non, les joueurs de la Riveraine sont aujourd’hui à des années-lumière du stress de présaison où, faute de moyens, le club a failli se retirer de l’élite. Et ce début de saison au-dessus des attentes générales, le club de la Riveraine le doit aussi à son jeune coach. L’entraîneur a réussi à construire une équipe solide malgré la jeunesse de son effectif (la moyenne d’âge est de 22 ans).
La communication avant tout
Même en tant que jeune coach, certains joueurs peuvent parfois le percevoir comme une figure d’autorité, voire comme quelqu’un de déconnecté de leur réalité, explique-t-il. Il estime toutefois que ce défi reste limité et qu’il le gère avant tout par le dialogue, en misant sur la communication pour maintenir le lien avec le groupe. « La communication. C'est essentiel. L’honnêteté doit toujours être présente. C’est comme ça que le respect peut être réciproque entre les joueurs et moi, parce qu’au final, on peut se dire les choses franchement. »
Du haut de ses 42 ans, l’Américain constate également une évolution des mentalités chez les jeunes joueurs de basketball, à laquelle il s’adapte. « Ma génération était directe. On pouvait te dire quelque chose de négatif, quelque chose de méchant, et ta seule réponse, c’était de faire mieux et de prouver que le coach avait tort. Aujourd’hui, la jeune génération est parfois un peu différente. Ils sont très intelligents, ils ont accès à énormément d’informations, et ils ont besoin de plus d’explications que juste “fais-le”. »
C’est donc en étant proche de ses joueurs qu’il parvient à les motiver et à les fédérer autour d’un même objectif : la victoire.
La demi-finale de Coupe de Suisse de basketball entre Union Neuchâtel et Genève débutera à 18h00 samedi, du côté du Grand-Saconnex. Marcel Neuenschwander sera en direct dès 17h45 pour vous faire vivre cette rencontre sur RTN. /yca