Victoire à domicile pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel a renoué avec la victoire samedi en début de soirée à la Riveraine. Les basketteurs neuchâtelois se sont imposés 99-92 face à SAM Massagno lors de la 18e journée de la Swiss Basketball League. Au classement, les Unionistes restent à la 3e place avec désormais 20 points. Développement suit. /jsc