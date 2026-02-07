Union Neuchâtel a renoué avec la victoire samedi en début de soirée à la Riveraine. Les basketteurs neuchâtelois se sont imposés 99-92 face à SAM Massagno lors de la 18e journée de la Swiss Basketball League. Au classement, les Unionistes restent à la 3e place avec désormais 20 points. Développement suit. /jsc
Victoire à domicile pour Union Neuchâtel
Union Neuchâtel s’est imposé 99-92 face à Massagno à la Riveraine samedi.
RTN
