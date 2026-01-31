Pas de finale pour Union Neuchâtel
Union Neuchâtel a perdu 89-82 contre Fribourg Olympic en demi-finale de SBL Cup.
