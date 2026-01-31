Pas de finale pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel a perdu 89-82 contre Fribourg Olympic en demi-finale de SBL Cup.
Union Neuchâtel a perdu 89-82 contre Fribourg Olympic en demi-finale de SBL Cup.

Justin Hill d'Union Neuchâtel (photo : Georges Henz). Justin Hill d'Union Neuchâtel (photo : Georges Henz).

Pas de trophée ce week-end pour Union Neuchâtel qui s’est incliné 89-82 samedi contre Fribourg Olympic à Montreux en demi-finale de SBL Cup. Développement suit. /jsc


 

