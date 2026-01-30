« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel veut encore créer la surprise. Les basketteurs du Littoral participent ce week-end au Final Four de la SBL Cup, anciennement la Coupe de la Ligue. La troupe de Chad Timberlake affronte Fribourg Olympic samedi à 14h à Montreux en demi-finale. Cette participation au Final Four semblait hors de portée en début de saison, mais elle est là et méritée. « Cela prouve que même avec un plus petit budget, un club peut réussir à se qualifier et à faire venir des sponsors et des fans supplémentaires », se réjouit Brendan Favre. Selon lui, l’effet « personne ne s’y attendait » peut encore permettre à son équipe de créer l’exploit contre Fribourg. Le tenant du titre qui n’a perdu qu’un seul match cette saison. C’était en décembre et son bourreau était justement Union Neuchâtel. Ça peut jouer un rôle au niveau mental, explique Brendan Favre dans « La Matinale » ce vendredi. « Ils seront prêts à nous jouer, mais nous on sait qu’on est capable de les battre », estime le basketteur. « Je pense qu’ils vont vouloir prouver qu’ils n’auraient pas dû perdre contre nous, mais ils auront aussi un peu de stress », poursuit-il.





Un noyau expérimenté face à une jeunesse en confiance

Fribourg Olympic, c’est la grosse cylindrée du basketball suisse. « Ils ont un noyau de joueurs suisses qui est vraiment bon », analyse Brendan Favre. Et en face, Union Neuchâtel est une équipe particulièrement jeune. Pour preuve, le Veveysan d’origine a 26 ans et est le plus âgé du contingent. Une équipe jeune qui devra être prête à jouer très physique et à se prendre des coups. Les Neuchâtelois qui pourront compter sur l’aspect émotionnel de cette rencontre. « On va vraiment encore plus se donner à 100% parce que c’est Fribourg » et ce n’est pas tous les jours qu’un basketteur évoluant en Suisse peut se targuer d’avoir battu Olympic.